Carlos Augusto manda recado a Fábio Xavier: “Na Alepi, não discuto ideologia partidária”

O deputado estadual Coronel Carlos Augusto se negou a comentar a chegada de Jair Bolsonaro ao seu partido, o PL, ocorrida na manhã da última terça. O parlamentar mandou um recado ao presidente estadual do partido no Piauí, Fábio Xavier, que votou a favor da filiação de Jair Bolsonaro a legenda. O PL é um dos principais aliados do governador Wellington Dias (PT) no Piauí, nas mãos de Xavier, por exemplo, está a Secretaria de Cidades e todos os membros do partido possuem forte influência no governo. A chegada de Bolsonaro ao PL criou um grande problema para a sigla no estado, os deputados Coronel Carlos Augusto e Dr. Hélio, inclusive, já encaminharam a saída do PL.



Em entrevista Coronel Carlos Augusto revelou não ter nenhuma “sensação” por estar no mesmo partido de Bolsonaro, criticado muitas vezes pelo Coronel, e se criticou as discussões ideológicas que são feitas no parlamento. “Vamos escolher um partido para representar o povo piauiense nesta casa, nós não vivemos defendendo partido, sou bem claro nisso, não sou de esquerda nem de direita, não busquei mandato para discutir ideologia partidária. Cheguei até a Assembleia para discutir os problemas da corporação, do sistema de segurança pública e das comunidades que a gente representa”, finalizou o deputado.

