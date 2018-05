Caravana tenta manter nome de Lula em alta na disputa

O Partido dos Trabalhadores aproveitou o final de semana para percorrer mais 13 cidades através da Caravana Lula Livre. Já foram 72 municípios visitados pela caravana, que defende a liberdade do ex-presidente Lula e tenta manter forte o nome do líder político na disputa eleitoral deste ano, apesar de condenado em segunda instância. A região que recebeu a visita da Caravana foi o Território dos Cocais.

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Francisco Limma, defende que a prisão do ex-presidente tem o viés político. "O nosso objetivo com esta Caravana é reafirmar que Lula é inocente, que não cometeu crime e que não há provas contra ele, o maior e melhor presidente que este pais já teve e está preso porque sempre olhou para o povo mais pobre. A direita não se conforma em ter perdido quatro eleições para um partido como o PT que sempre priorizou os mais humildes e, nos governos de Lula e de Dilma tirou milhões de brasileiros da linha da miséria”, argumenta o parlamentar petista.



Com caravana, PT se aproxima das bases e trabalha nome de Lula (Foto: Divulgação)



Além de Esperantina, a caravana percorreu as cidades de São João do Arraial, Matias Olímpio, Campo Largo, Porto, Nossa Senhora dos Remédios e Barras. A meta é percorrer os 224 municípios piauienses. A caravana também realizou mobilizações nas cidades de Morro do Chapéu, Luzilândia, Joca Marques, Madeiro e Joaquim Pires.

Do ponto de vista estadual, vários pré-candidatos do PT têm aproveitado as viagens das caravanas para fortalecerem suas pré-campanhas eleitorais. O próprio governador Wellington Dias, que concorrerá a reeleição nas eleições deste ano, tem participado de muitos eventos pelo interior.

João Magalhães - Jornal O Dia