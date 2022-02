Cannabis: Ziza Carvalho reapresenta projeto sobre o uso medicinal da maconha no Piauí

O deputado Ziza Carvalho (PT) reapresentou, na sessão plenária desta quarta-feira (02) o Projeto de Lei que incentiva a realização de pesquisas científicas com a cannabis sativa para fins medicinais. A matéria, já apresentada em setembro de 2021, foi arquivada no final do ano pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa.Na época o deputado ficou indignado com o arquivamento e criticou o preconceito religioso dos parlamentares que decidiram derrubar o projeto na CCJ. Ziza prometeu reapresentar o projeto na primeira sessão do próximo exercício.

Cannabis: Deputados do Piauí arquivam projeto de liberação de medicamentos

Piauí: Assembleia discute regulamentação de medicamentos à base de cannabis

Deputado nega que projeto irá liberar o uso da maconha no Piauí



“Infelizmente esse Projeto foi arquivado muito rapidamente na CCJ e agora, nessa nova legislatura, eu estou reapresentando e pedindo a sensibilidade dos colegas deputados para, para que pudessem refletir de forma mais racional sobre esse Projeto. Não por mim, mas por 20 mil crianças que sofrem de epilepsia no estado do Piauí e necessitam dessa medicação”, pediu o deputado Ziza Carvalho.

Na mesma sessão, o parlamentar apresentou requerimento para que seja realizada uma audiência pública na Comissão de Saúde da Casa com o objetivo de discutir e aprofundar novamente o Projeto. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

“Nessa audiência vamos poder rediscutir e aprofundar as discussões, e se possível aprofundar e melhorar o Projeto para que a gente chegue num denominador comum que atenda a sociedade piauiense numa questão tão importante como essa”, completou Ziza Carvalho.

“Não estamos tratando aqui de uso recreativo de maconha, estamos tratando de uma questão que foi regulamentada em vários estados da federação e que vai beneficiar muitas pessoas, principalmente crianças”, finalizou o parlamentar.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

Leia Mais:

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com Informações Ascom Alepi