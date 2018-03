Caminhoneiro tenta subornar PRF com R$ 200 e é preso

Um homem, identificado pelas iniciais A.L.C, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por porte ilegal de drogas. A prisão ocorreu na BR- 343, no Km 269. O acusado estava saindo da cidade de Tianguá/CE em direção a Caxias/MA, quando foi abordado pelos agentes, por volta das 21h30 de ontem (06).

De acordo com informações da PRF, o caminhão estava carregado de verduras, portando comprimidos de anfetamina, conhecidos popularmente como “arrebites”, que são proibidos pela lei vigente. O veículo também possuía algumas infrações de trânsito, o que seria motivo suficiente para recolhimento do mesmo.



O homem foi preso e encaminhado a Polícia Civil de Campo Maior. Foto: Divulgação/PRF

Segundo os agentes da PRF, ao ser abordado o condutor do veiculo demonstrou nervosismo, chegando a oferecer uma quantia de R$ 200 reais para os policiais, para se livrar do flagrante e das multas do veículo, o que configura crime de corrupção ativa.

O condutor do veículo foi encaminhado a Polícia Civil de Campo Maior/PI, para os procedimentos devidos de polícia judiciária, devendo o mesmo responder pelos dois crimes em flagrante.

Da redação