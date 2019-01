Câmara vai apreciar decreto que propõe anular reajuste no transporte coletivo

A Câmara Municipal de Teresina deve apreciar um decreto legislativo, apresentado pelo vereador Edilberto Borges Dudu (PT), que propõe a anulação do reajuste das passagens do transporte coletivo da capital.

No dia 8 deste mês o prefeito Firmino Filho (PSDB) assinou um decreto reajustando a passagem inteira de R$ 3,60 para R$ 3,85 e a meia de R$ 1,15 para R$ 1,28 - majorações de 6,9% e 11,3%, respectivamente.

Os novos valores começaram a valer a partir do dia 10 de janeiro. Mas, para Dudu, eles não são compatíveis com a qualidade do transporte público de Teresina.

O vereador Edilberto Borges Dudu (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

"Esse aumento é exorbitante, é lesivo e nocivo para o povo de Teresina, e nós não podemos ficar de braços cruzados. O transporte público de Teresina é de péssima qualidade, não tem buscado melhoria. E além da queda, o coice. Além de o transporte ter piorado cada vez mais, nós estamos vendo agora um aumento que foge dos parâmetros da normalidade. Então, não nos resta outra alternativa a não ser pedir a anulação desse decreto [assinado pelo prefeito]", afirma Dudu.

O vereador do PT considera que o correto seria diminuir o valor da passagem, e critica a prefeitura por não ter aberto um diálogo com a Câmara e com a sociedade teresinense antes de autorizar os reajustes.

"O ideal mesmo era baixar o preço, porque, enquanto o transporte não melhorar, o que está aí não vale o preço que é cobrado. Mas pelo menos não deveria ter aumentado. Deveria primeiro melhorar a integração, melhorar a quantidade e a qualidade dos ônibus, aumentar a oferta de linhas na cidade. Aí, talvez, depois que se fizesse isso e o povo sentisse que havia melhorado alguma coisa, fosse justificável se discutir um reajuste", avalia Dudu.

O vereador também critica o fato de o município subsidiar parte do valor das passagens. Para Dudu, é possível cobrar valores menores dos usuários sem que seja necessário aplicar recursos públicos no setor. "Imagine os trajetos de São Paulo, que são muito maiores que os de Teresina. Agora analise o preço da passagem em São Paulo e nas outras capitais do país. Com esse novo aumento, Teresina passa a ter uma das passagens mais caras do Brasil. Isso não é razoável", acrescenta o vereador.

Mesmo ciente de que o prefeito Firmino Filho tem uma base ampla no Legislativo, o petista acredita ser viável derrubar o aumento no valor da tarifa.

"Não quero acreditar que os vereadores se manifestarão de forma contrária [à derrubada do reajuste]. Ficou muito feio pra Câmara quando ela votou contra a climatização dos ônibus. Fica muito feio para a Câmara não se manifestar sobre a integração. O TCE está auditando todo o sistema de integração de Teresina, ou seja, os tribunais estão fazendo papel de vereador. Mas agora, em relação a esse aumento, eu espero que a Câmara mude sua postura", conclui Dudu.

MP também pediu suspensão do aumento - Dois dias após o prefeito Firmino Filho assinar o decreto que autorizou o reajuste da passagem de ônibus do sistema de transporte coletivo da capital, o Ministério Público do Piauí, por meio da 44ª Promotoria de Justiça de Teresina, requereu ao Poder Judiciário a suspensão dos efeitos do decreto, bem como a nulidade do acordo firmado, em 2016, entre a Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut), para reajuste da remuneração das empresas que prestam serviço na capital.

Cícero Portela