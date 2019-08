Câmara realiza sessão solene em homenagem a Parnaíba

A Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (21), sessão solene, às 9h, em homenagem pelos 175º aniversário de Parnaíba. Deputados federais, senadores e o prefeito Mão Santa participarão da solenidade, que acontecerá na sede do poder Legislativo, em Brasília, (DF).



O requerimento que solicitou a homenagem é de autoria do deputado federal Flávio Nogueira (PDT-PI), que justificou o pedido pela importância de ser a segunda cidade mais populosa do Estado, e o principal município litorâneo, recebendo centenas de turistas.

“Parnaíba representa a grande riqueza do Piauí, pois é um município que possui relevante valor para a economia do Estado. Homenageá-la é uma forma de expressar todo carinho pela conhecida "Capital do Delta", o único Delta em mar aberto das Américas. Além de belezas naturais, essa cidade tem grande valor por seu patrimônio histórico destacado nacionalmente”, pontua Nogueira.

Em 14 de agosto de 1844, Parnaíba foi elevada à categoria de cidade pela Lei nº 166, promulgada pelo então governador José Idelfonso de Souza Ramos. Nesta época, Parnaíba já possuía referências na Europa e no mundo. Também conhecida como a "Capital do Delta", a cidade é o portal de entrada para quem quer conhecer o único delta em mar aberto das Américas: o Delta do Parnaíba.

Além das belezas naturais, Parnaíba apresenta um grande valor histórico para o Piauí, principalmente nas proximidades do Porto das Barcas, onde inúmeros imóveis históricos traduzem a importância da cidade, chegando, naquela época a ser mais importante do que a ex-capital Oeiras.

Desde 2012, Parnaíba vem crescendo em ritmo acelerado, tendo, no início de 2014, inaugurado o seu primeiro shopping Center (Parnaíba Shopping) e retomado os voos em seu aeroporto internacional.

Da Redação