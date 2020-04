Câmara Municipal vota hoje antecipação de feriado do aniversário de Teresina

A Câmara Municipal de Teresina vota nesta terça-feira (14) o projeto de Lei enviado pelo executivo municipal que visa antecipar o feriado do aniversário de Teresina, comemorado no dia 16 de agosto, para a próxima sexta-feira, dia 17 de abril. O objetivo do Palácio da Cidade é potencializar o chamado isolamento social e diminuir a quantidade de pessoas circulando pelas ruas do município, como forma de barrar o avanço do novo coronavírus.

A matéria tramita em regime de urgência e deve ser aprovada ainda nesta terça-feira, durante a sessão plenária, que acontece de forma virtual, também por conta da pandemia do novo coronavírus.



Vereadores võ analisar proposta que conta com o apoio da maioria - Foto: O Dia

“Temos, nas próximas duas semanas, que chamar a população para respeitar esse isolamento, que é fundamental para evitar dor e sofrimento. Estamos mandando um projeto de lei para a Câmara Municipal antecipando o feriado do dia 16 de agosto. Ele vai ser antecipado para a próxima sexta-feira, dia 17, para que nós possamos ter apenas quatro dias uteis nessa semana”, explicou o prefeito Firmino Filho, durante live nesta segunda-feira.

Além da antecipação do feriado do aniversário de Teresina, a Câmara Municipal também vai discutir durante a sessão desta terça-feira outras matérias que tratam sobre o combate ao novo coronavírus, e que também tramitam em regime de urgência.

Entre as pautas está o projeto de Lei que reconhece o “Estado de Calamidade Pública”, em razão do agravamento da crise de saúde pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus. Os vereadores também discutem nesta terça-feira o projeto que suspende as vinculações de receitas de órgãos, fundos e despesas, instituídos por Legislação Municipal.

Natanael Souza, do Jornal O Dia