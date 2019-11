Câmara Municipal de THE discute nesta terça melhorias para o metrô

A Câmara Municipal de Teresina (CMT) realiza, nesta terça-feira (29), uma audiência pública para discutir a implantação de melhorias ao sistema metroviário da capital. Segundo o vereador Inácio Carvalho (Progressistas), propositor da audiência, o objetivo é tornar mais eficiente este tipo de transporte na cidade.

“Sabemos que existe ainda a necessidade de aparelhamento dos trilhos, duplicar a linha para permitir o funcionamento dos outros veículos, porque os três que existem atualmente não podem operar ao mesmo tempo, pois ainda não existe um pátio de manobra nas estações já prontas”, disse o parlamentar.



Foto: O Dia

Recentemente a Companhia Metropolitana de Transportes do Piauí (CMPT) anunciou o funcionamento do serviço aos finais de semana, além da extensão do horário em dias úteis. Inácio frisou isso como uma importante conquista para a cidade, mas ainda defende outras melhorias ao sistema.

Uma delas é que o metrô seja integrado às linhas de ônibus do município, o que deve ser tratado nesta manhã com a CMPT, com o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) e representantes da sociedade como um todo.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia