Câmara Municipal de Teresina cria comissão para fiscalizar gastos públicos

A Câmara Municipal de Teresina (CMT) aprovou nesta quarta-feira (29), um requerimento para criação de uma comissão especial para acompanhar e fiscalizar os recursos públicos recebidos pelo município para medidas de combate e prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Autor da proposta, o vereador Dr. Lázaro (Patriota) argumentou aos colegas que o intuito era dar ainda mais destaque ao papel parlamentar enquanto fiscalizador. “Não há objetivo de dificultar nem de tornar lento o trabalho, pelo contrário, vamos agilizar e contribuir”, disse.



Hidd vai representar o parlamento na comissão especial para analisar os gastos - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Além do novo colegiado aprovado por unanimidade, os parlamentares também definiram o nome do vereador Evandro Hidd (PDT) para ser o representante da Casa no Comitê Gestor de Medidas para Enfrentamento da Pandemia Coronavírus, atendendo a um ofício do prefeito Firmino Filho (PSDB).

“Nossa ideia será trabalhar representando a Câmara junto ao comitê gestor, trazendo todas as informações e levando nossa palavra”, pontuou o pedetista, que terá a vereadora Graça Amorim (Progressistas) sua suplente.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia