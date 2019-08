Câmara entrega título de cidadão teresinense a ex-gestor do Verdão

Os vereadores Inácio Carvalho (Progressistas), Cida Santiago (PSD) e Jeová Alencar (PSD) entregaram nesta quarta-feira (7) o título de cidadão teresinense a Celso Carvalho, educador físico, geógrafo e ex-gestor do Ginásio Verdão por 20 anos. A deferência do Poder Legislativo foi proposta conjuntamente pelos três parlamentares.

A solenidade contou com a presença da família e de amigos do homenageado. Inácio Carvalho exaltou a grande contribuição de Celso Carvalho, que é natural de Parnarama no Maranhão, para o crescimento do esporte do Piauí.

“As palavras são muito singelas e objetivas a respeito de Celso Carvalho. Eu o conheci há muitos anos. Eu era estudante de engenharia elétrica em Minas Gerais e quando vinha passar férias em Teresina cheguei a Cepisa para estágio e o Celso trabalhava lá. Foi ele a primeira pessoa com quem tive contato e abriu as portas da empresa para mim. A maneira como ele tratava as pessoas era sempre muito cordial, envolvia a todos nas atividades esportivas. Esta ligação de respeito e admiração que tenho com o Celso é de longa data. O seu trabalho na cidade foi em todas as áreas, fico muito honrado em entregar este título”, disse Inácio Carvalho.

Celso Carvalho agradeceu a homenagem e disse que todo o trabalho que desenvolveu na capital piauiense foi feito com a ajuda de muitas pessoas. “Sou muito grato por tudo, pela iniciativa do Inácio Carvalho, da Cida Santiago, do Jeová Alencar. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, recebendo este título. Divido com todos aqueles que colaboraram com ele. Tenho uma história longa de trabalho em Teresina em várias áreas, principalmente no esporte e devo muito a capital do Piauí, onde as pessoas são calorosas e receptivas”, disse Celso Carvalho.