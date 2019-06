Câmara discute implantação de telefonia móvel na zona rural

A Câmara Municipal de Teresina (CMT) realiza audiência pública nesta quarta-feira (12) para discutir, com representantes do setor e da comunidade civil, da implantação do sistema de telefonia móvel na zona rural da capital. O ato acontecerá às 10h30, após a sessão plenária.



O debate é uma proposição pela vereadora Graça Amorim, líder do prefeito na Casa, que defende a expansão da rede de telefonia móvel para além do perímetro urbano e garantir ao homem do campo uma melhor integração à cidade, principalmente aos que desenvolvem atividades econômicas.



Parlamentares querem cobrar melhorias nos serviços de comunicação na zona rural de Teresina - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



“Com a telefonia móvel o produtor rural não precisará mais se deslocar para se comunicar com outros agentes que formam a cadeia produtiva”, disse a parlamentar”.

Além dos parlamentares municipais, a audiência irá reunir representantes locais das operadoras de telefonia móvel com cobertura na cidade, da Gerência da Unidade Operacional da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) no Piauí, do PROCON Municipal e membros de Associações Comunitárias da zona rural da capital.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia