Câmara de Teresina vai priorizar discussão de empréstimo de R$ 200 milhões

A partir desta quarta-feira (06) os vereadores voltam a se reunir de forma presencial no plenário da Câmara Municipal de Teresina. O retorno foi viabilizado através de um ato expedido pela mesa diretora da Casa, que estabeleceu uma série de normas para a realização das sessões ordinárias no plenário.

Para ter acesso às dependências da Câmara Municipal, vereadores e servidores da deverão adotar todas as medidas de prevenção estabelecidas pelas autoridades de saúde, como uso de máscaras e outros equipamentos de proteção individual.

“Será uma vez por semana e tomando várias medidas de proteção. Será uma sessão fechada ao público, que terá acesso via redes sociais com transmissão ao vivo. Os vereadores estarão obrigatoriamente de máscaras. Cada assento terá um álcool em gel, teremos cuidados com os microfones”, explicou o presidente da Câmara, vereador Jeová Alencar (MDB).



Foto: O Dia

A volta das atividades presenciais deve ser marcada pelo início da discussão a respeito do novo pedido de autorização para contratação de empréstimo enviado à casa pela Prefeitura de Teresina. Os vereadores vão analisar o projeto de lei que autoriza o município a contratar operação de crédito externo no valor de 36 milhões de euros junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), com a garantia da União.

De acordo com o texto enviado pelo Palácio da Cidade, o valor, equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões deve ser destinado ao financiamento de intervenções em infraestrutura urbana, saneamento, mobilidade urbana, requalificação habitacional, meio ambiente, fortalecimento institucional e fomento ao empreendedorismo.

Natanael Souza, do Jornal O Dia