Câmara apura ilegalidade no uso de máquina pública

A Câmara Municipal de São Lourenço do Piauí está apurando supostas irregularidades no uso de um equipamento público por parte do ex-prefeito da cidade, Manoel Ildemar Damasceno, mais conhecido como Mazim. O teor da denúncia é de que o ex-gestor estaria utilizando o trator pertencente à Prefeitura em proveito próximo, para dar andamento a uma obra particular. Mazim é pai da atual prefeita de São Lourenço, Michele de Oliveira Cruz.



Em conversa com o Portal O Dia, o vereador Francisco de Santana (PSD) informou que há dias a Câmara Municipal vem recebendo imagens do trator sendo usado na construção do que parece ser uma casa no Centro da cidade. “A informação que recebemos é que se trata de uma propriedade do nosso ex-prefeito e nós estamos colhendo tudo para acionarmos o Ministério Público. Se for comprovado que o equipamento público está erguendo uma construção particular, imediatamente nós tomaremos as providências legais para parar isso”, ressaltou o vereador.

Procurado, o ex-prefeito Mazim rebateu as acusações e disse que o trator da Prefeitura está sendo usado, na verdade, na reconstrução de um prado para passagem dos animais durante a Festa do Vaqueiro, que acontecerá na cidade no fim do mês. Segundo Mazim, local teve a estrutura danificada pela chuva e precisou ser reformado.

“A coincidência é que a obra da Prefeitura fica próxima a uma obra minha, particular, que é uma espécie de puxadinho para abrigar os vaqueiros durante o evento. Como o trator fica estacionado perto, apontaram como se eu estivesse utilizando-o para proveito próximo, mas não é isso. Ele está a serviço da parte que compete ao poder público. O que é obra minha, eu uso meus próprios equipamentos”, afirmou o ex-prefeito.

A Câmara Municipal de São Lourenço disse que ainda não notificou oficialmente a Prefeitura, mas que deve fazê-lo nos próximos dias.

Maria Clara Estrêla