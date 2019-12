Câmara aprova em definitivo novo empréstimo para Prefeitura

A Câmara Municipal de Teresina aprovou nessa quinta-feira (5), em segunda votação, o novo pedido de empréstimo da Prefeitura Municipal de Teresina. A operação, no valor de 50 milhões de dólares, será por meio do New Development Bank – NDB / BRICS e tem como objetivo viabilizar a construção de novas escolas de tempo integral.

De acordo com a líder do prefeito, vereadora Graça Amorim (PMB), a intenção do executivo é consolidar o novo modelo na educação do município de Teresina, para viabilizar mais resultados positivos. “O prefeito continua priorizando a educação, porque sabe que a educação é o futuro de todos. Esse recurso vai viabilizar a construção de oito nova escolas de tempo e integral e melhorias nas que já existem”, explicou.



O pedido do Executivo foi aprovado por unanimidade nas duas votações - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A nova operação de crédito foi aprovada de forma quase unânime, nas duas votações no plenário do legislativo municipal. Até mesmo os parlamentares que fazem parte da bancada de oposição ao prefeito Firmino Filho (PSDB) deram voto favorável à matéria.

“Nunca votei contrário a nenhum tipo de recurso que venha somar com a nossa cidade. Votei favorável, sou favorável, porque sei que no momento de crise é recurso novo que faz a economia crescer”, justificou o vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT).

Natanael Souza, do Jornal O Dia