Cajueiro da Praia: Governo autoriza processo licitatório para construção de aeroporto

O governador Wellington Dias continuou sua agenda de visitas, autorizações e inaugurações no litoral do Estado neste sábado (3). Em Cajueiro da Praia, o chefe do executivo autorizou a abertura de processo licitatório para construção do aeroporto de Cajueiro da Praia, que será realizado pela Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans).



(Fotos: CCom)

Ainda no município, ele autorizou a construção do Parque Ambiental Cajueiro Rei e demais importantes obras para o município nas áreas da saúde, mobilidade e educação. Dias participou ainda do plantio de árvores do projeto Recordar, em homenagem às vítimas da Covid-19.



O plantio ocorreu na praça José Adrião com a presença do prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro e do secretário de Fazenda e coordenador do PRO Piauí, Rafael Fonteles. “Cajueiro da Praia também faz parte deste projeto que será levado para mais municípios do Estado. Cada uma receberá o número de mudas equivalentes ao número de vítimas. É um desejo de um Piauí mais verde e que a memória dos que se foram seja lembrada em cada árvore”, disse o governador.



Cajueiro Rei

A comitiva visitou o Cajueiro Rei, o maior cajueiro do mundo com cerca de 200 anos de idade. “O Cajueiro da Praia tem um potencial turístico enorme. O governo em parceria com a prefeitura e parlamentares, através de emendas, deve fomentar esse potencial com obras de infraestrutura. Aqui teremos um mirante, trilhas ecológicas e todo um espaço turístico para quem mora aqui e para quem visita a cidade. Será um parque ambiental com autorização do governador”, disse o secretário de Fazenda e coordenador do PRO Piauí, Rafael Fonteles.



Leia também: Cajueiro-rei do Piauí passará por revitalização e ganhará parque



Para a Dona Nêda Soares, artesã, a revitalização será um estímulo para as vendas e visitação ao Cajueiro Rei. “Meu artesanato é voltado para esse tema local. Com uma nova estrutura teremos uma melhor visitação, mais artesãos e um movimento que garanta mais vendas”, comemorou a moradora da região.

PRO Educação

Em sua passagem pela cidade, Wellington Dias visitou a Unidade Escolar Manoel Ricardo com o secretário de Educação, Ellen Gera. A escola será reformada através de recursos do PRO Educação. A autorização foi feita durante a visita ao município.



“Cajueiro da Praia conta com duas escolas, dois prédios da rede estadual de educação. A Unidade Escolar Manoel Ricardo já funciona com espaço, mas com pequeno e por isso foi iniciada a construção de uma nova escola mais ampla. Agora em agosto vamos retomar as obras desta escola para que ela seja finalizada. Com isso vamos poder transferir os alunos da escola Manoel Ricardo. Logo após, vamos reformar esta unidade”, explicou o secretário.



Autorizações

Em solenidade, o governador autorizou obras para a região. A praça Nossa Senhora da Conceição será revitalizada com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Flávio Nogueira. Autorizou ainda a pavimentação asfáltica e de paralelepípedo de diversas ruas de Cajueiro da Praia. Ao Detran foi designada a elaboração de projeto de sinalização vertical de Barra Grande e Barrinha com a implantação de placas para o controle de fluxo de veículos.



Na área da saúde, o governador autorizou o repasse do fundo estadual de saúde para o fundo municipal de saúde para a implantação de uma sala de estabilização com dois leitos e uma sala de parto. “São vários investimentos anunciados e isso é grande motivo de satisfação. Nosso município precisa e essa infraestrutura será útil tanto para nossa população quanto para os visitantes da cidade”, disse Felipe Ribeiro, prefeito de Cajueiro da Praia.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!