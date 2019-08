Caixa Econômica quer monitorar andamento de obras públicas no Piauí

A Caixa Econômica Federal quer intensificar o monitoramento de obras públicas realizadas no Piauí. A implantação do Programa ‘Caixa Mais Brasil’ foi tema de uma reunião realizada nesta segunda-feira(26) no Palácio de Karnak. O encontro contou com a presença do governador Wellington Dias e do superintendente estadual da Caixa, Jonathan Valença.

O ‘Caixa Mais Brasil’ irá implementar uma metodologia que garanta o cumprimento do cronograma das obras públicas no Piauí, acabando com a postergação nas datas de entrega das obras.

“A ideia é atingirmos novos patamares de desempenho nos desembolsos, que na prática é a obra chegando a população. Então nós estamos estabelecendo um novo fluxo de trabalho que prevê o estabelecimento de metas em dias e com o planejamento eficaz, com todas as áreas do governo, trazendo as ações de execução”, explica Jonathan Valença.

O encontro contou com a presença do governador Wellington Dias e do superintendente estadual da Caixa, Jonathan Valença (Foto:Ascom)



Na oportunidade, o governador apresentou as obras prioritárias no Estado para a implementação da iniciativa. “Separamos alguns projetos que precisam de um cuidado especial, estamos trabalhando de modo especial os investimentos no VLT de Teresina, nas obras da nova maternidade, a macrodrenagem de Oeiras, projetos relacionados ao saneamento e outros vinculados a habitação, como o Habitar Servidor”, esclarece Dias.

Atualmente, o Piauí possui uma carteira de investimentos junto à Caixa de cerca de R$ 915 milhões, bem como recursos aplicáveis em obras, oriundos do Orçamento Geral da União (OGU), que giram em torno de R$ 1,15 bilhão.