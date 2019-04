Caio Bucar assume a Eturb e elege como prioridade a regularização fiundiária

O vereador Caio Bucar assumiu nesta segunda-feira (01) o comando da Empresa Teresinense de Serviços Urbanos (Eturb). Ele foi convidado pelo prefeito Firmino Filho para o cargo e em seu lugar na Câmara Municipal será ocupado pelo então suplente e agora vereador Stanley Freire. Em entrevista logo após tomar posse, Bucar elegeu como sua prioridade a frente da Eturb a regularização fundiária.



O gestor explicou que, embora ainda não tenha tido acesso a um relatório completo sobre esta questão no município, já incluiu na agenda da Eturb reuniões com todos os entes envolvidos como membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, sociedade civil organizada, Defensoria Pública, Instituto de Terras do Piauí, Controladoria Geral do Estado e Controladoria e Procuradoria Geral do Município.

“Vamos fazer essa grande união para que possamos realizar essa regularização fundiária e tornar realidade o sonho de boa parte dos teresinenses, porque só assim podemos chegar a outros pontos importantes como a geração de emprego e renda e a retirada de muitos trabalhadores da informalidade”, explicou Caio Bucar.



Ele comemorou ainda o fato de sua cadeira na Câmara estar sendo ocupada por Stanley Freire, que, segundo ele, tem plena capacidade para desempenhar a contento seu papel no Legislativo Municipal.

Stanley Freire (PR) deve assumir nos próximos dias a cadeira de Caio Bucar (PRTB) na Câmara Municipal de Teresina. O vereador deixou de ser suplente e se tornará titular do cargo após Bucar ter aceitado o convite do prefeito Firmino Filho para comandar a Empresa Teresinense de Serviços Urbanos (Eturb).

Em conversa com a reportagem de O Dia, Stanley comemorou a oportunidade de exerce o mandato, mas já fala em mudar de partido e sair da atual legenda da qual faz parte. “Estou conversando com o prefeito e com o ex-deputado Silas Freire sobre um partido para ir no próximo ano quando a janela [partidária] abrir. Esse ano eu ainda sou do PR, mas não irei fazer parte da sigla em 2020”, garantiu Stanley.



O vereador revelou ainda que está tendo conversas com o Solidariedade (SDD), do deputado Evaldo Gomes, no entanto, ressaltou que ainda terá bastante tempo para tomar qualquer decisão. “É como o prefeito sempre fala: a gente tem que trabalhar o hoje, mas claro que nunca deixaremos de pensar em 2020. Ainda falta um ano e alguns meses e vamos tentar abrir mais esse diálogo”, afirmou o parlamentar.

Sobre propostas na Câmara, Stanley destacou que a linha de frente de sua atuação serão as políticas públicas para a juventude, os pacientes renais e as pessoas com deficiência. “Eu sempre bato nessa nesta tecla, porque eu também sou paciente renal e vejo as dificuldades de perto todos os dias, então tenho que lutar por eles, pela minha categoria”, explicou.

