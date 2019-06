Cadastro Positivo pode injetar R$ 10 bilhões na economia do Piauí

O novo modelo de Cadastro Positivo (CP), que entra em vigor a partir do próximo dia 9 de julho, poderá injetar R$ 10 bilhões na economia do Piauí e possibilitar acesso ao crédito para um contingente adicional de 300 mil consumidores, ou seja, cerca de 10% da população total, é o que diz o estudo do setor a pedido da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC).



De acordo com a pesquisa ampliada, o Piauí, com 35,9% de inadimplentes, apresenta um índice inferior ao da média brasileira, que é de 40,3%. E a exemplo do que estima-se a ocorrer no resto do país, o novo CP pretende reduzir em até 45% a taxa de inadimplência no estado.



Foto: Agência Brasil

O banco de dados que apresenta uma avaliação de risco de pessoas físicas e empresas para contrair empréstimos existe desde 2011 e é feito de forma voluntária, no entanto, com a nova legislação, a adesão passa ser automática. O sistema será operado por instituições autorizadas pelo Banco Central. Para Elias Sfeir, o presidente da ANBC, o novo CP é positivo para a economia brasileira.

“A adição de mais pessoas ao mercado de crédito, a ampliação do crédito para quem já está no mercado e a confiabilidade da nota de crédito como base para a concessão de crédito têm potencial de baixar os juros dos empréstimos e financiamentos”, avalia Sfeir.

Segundo o levantamento, as mudanças no sistema de o Cadastro Positivo tem potencial para inserir até 22 milhões de consumidores no mercado de crédito, além de mais de R$ 1,1 trilhão na economia nacional.

Números comparativos:



Nordeste

39% - inadimplência

5,511 milhões - População beneficiada

R$ 182 bilhões - Injeção na economia

Piauí

35,9% - Inadimplência

300 mil - População beneficiada

R$ 10 bilhões - Injeção na economia

Brasil

40,3% - Inadimplência

22,1 milhões - População beneficiada

R$ 1,1 trilhão - Injeção na economia

Luiz Carlos OliveiraBreno Cavalcante - Jornal O Dia