'Brizola deve estar se revirando no túmulo', diz líder do PT sobre Ciro

O líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), afirmou, nesta quinta-feira (21), que o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, e seu irmão, o ex-governador Cid Gomes, querem reeditar a Arena, sustentáculo de governos militares.

Paulo Pimenta criticou o presidenciável Ciro Gomes, que tem se aproximado de partidos como o DEM e o PP, embora, em outras ocasiões, tenha defendido o ex-presidente Lula (Foto: Divulgação)

Pimenta fez a afirmação ao comentar a aproximação de Ciro com DEM e PP, além de recentes declarações do presidenciável em favor da reforma da Previdência e de uma administração de centro no Brasil.

"Brizola deve estar se revirando no túmulo. Os trabalhistas tão orgulhosos da CLT e da Previdência do Getulio devem estar perplexos. Ciro beija a mão do mercado e pede bênção".

Pimenta reagiu ainda à entrevista de Ciro à Americas Quartely. Na entrevista, Ciro se definiu como de centro-esquerda e disse que o país não suportaria um governo de esquerda. O pedetista fez duras críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamando de trágico o governo petista.

"Bater no Lula quando ele não pode se defender revela um problema de caráter", disse Pimenta.

A alusão à Arena refere-se à origem de Ciro, que estreou na política pelas mãos de seu pai, José Euclides Gomes, e concorreu pelo PDS (antiga Arena) à Assembleia Legislativa do Ceará.

FolhapressCatia Seabra