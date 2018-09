Boulos alfineta Ciro com foto de Kátia Abreu recebendo 'Motossera de ouro'

A campanha do candidato à Presidência da República pelo PSol, Guilherme Boulos, parece ter iniciado uma ofensiva contra o candidato Ciro Gomes, do PDT, que tem crescido nas últimas pesquisas de intenções de voto.

Imagem postada nas redes sociais de Guilherme Boulos, candidato do PSol

Nesta quarta-feira (12), foi publicado nos perfis de Boulos nas redes sociais uma fotografia em que Sonia Guajajara, vice do candidato do PSol, entrega o prêmio simbólico "Motoserra de ouro" à senadora Kátia Abreu (PDT), que se destacou no Congresso por defender mudanças no Código Florestal brasileiro, as quais, segundo as entidades de proteção ambiental, permitiriam um aumento desenfreado do desmatamento das florestas do país.

Defensora de agrotóxicos

Kátia Abreu foi filiada ao MDB entre 2013 e 2017, mas foi uma das poucas vozes no partido que foram contra o impeachment.

Ainda no governo Dilma Rousseff (PT), ela assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Em sua gestão, defendeu propostas polêmicas, como uma flexibilização ainda maior no uso dos agrotóxicos, inclusive dos que possuem alto potencial cancerígeno.

Foi chamada de "Miss Desmatamento" por ambientalistas e organismos internacionais, como o Greenpeace.