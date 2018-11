Bolsonaro recua e diz que manterá Trabalho com status de ministério

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que manterá Trabalho com status de ministério.

"O Ministério do Trabalho vai continuar com status de ministério, não vai ser secretaria. Vai ser Ministério 'Disso, Disso e do Trabalho', como [cita como exemplo] Ministério da Indústria e Comércio", disse nesta terça-feira (13).

Na semana passada, o presidente eleito afirmou o fim da pasta.

"O Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério", disse, sem dar mais detalhes.

A declaração foi dada após almoço no STJ (Superior Tribunal de Justiça) com o presidente da corte, João Otávio de Noronha.

Folhapress