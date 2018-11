Bolsonaro participa de programa de Silvio Santos, que fala em governo de 16 anos

O presidente eleito Jair Bolsonaro ligou para o dono e apresentador do SBT Sílvio Santos, na noite de sábado (10), durante exibição do Teleton -campanha para ajudar crianças em tratamento na AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Sílvio Santos disse que não falaria o que pensa, mas elogiou Bolsonaro pela indicação de Sergio Moro para o Ministério da Justiça.

"O Brasil não é um peso leve e precisa de um presidente com vontade de acertar. O senhor nas primeiras medidas que tomou já começou acertando. Acho que nos próximos oito anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois nos próximos oito anos... Tenho a impressão, é um palpite, mas a sua escolha do juiz Moro... Acho que o senhor pode ficar oito anos e o Moro mais oito, e o Brasil terá 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar", afirmou o empresário.

Silvio Santos fez elogios ao presidente eleito Jair Bolsonaro (Foto: Divulgação)

Bolsonaro falou que é fã de Sílvio Santos e elogiou o trabalho da AACD. O presidente eleito aproveitou a ligação e pediu doações para a entidade.

O capitão reformado também agradeceu os elogios ao juiz Sergio Moro. "Mérito dele, não nosso. É o homem que nos deu esperanças de viver num país, se não for sem corrupção, com menos corrupção. Um país onde possamos atacar o crime organizado para o bem de todos. Esperamos que com o trabalho de Moro bem como com o de outros que estão se aproximando do nosso governo, nós possamos botar o país no local de destaque que ele merece, bem como transformar o nosso país não só habitável, mas onde as pessoas possam conviver com ordem, harmonia e sejam mais felizes", declarou Bolsonaro.

Sílvio Santos não revelou se o presidente eleito contribuiu com doações mas fez questão de mencionar que em 21 anos de Teleton nunca havia recebido telefonema de um Presidente da República.

Segundo informações do SBT, o Teleton 2018 superou a meta e arrecadou mais de R$ 30 milhões.

Na semana passada, o SBT havia provocado polêmica ao exibir uma vinheta com um slogan que ficou marcado durante o regime militar: "Brasil, ame-o ou deixe-o". A emissora retirou a peça do ar.

Também na semana passada, um dos principais nomes da TV, o apresentador Ratinho, criticou em seu programa jornalistas pelo que considera "deboche" às indicações de ministros feitas por Bolsonaro após a eleição.

No Rio, Bolsonaro vai ao banco

Jair Bolsonaro saiu de casa neste domingo (11) para ir ao banco e cumprimentar eleitores em dois quiosques na Barra da Tijuca, bairro onde mora na zona oeste do Rio de Janeiro.

Usando colete à prova de balas, o presidente eleito ficou cerca de uma hora fora de casa. Tirou selfies e cumprimentou eleitores nos quiosques.

Ao chegar em seu condomínio, desceu do carro para cumprimentar Azenate Sousa, 70, que disse ter vindo do Maranhão para tentar conhecê-lo.

Segundo sua assessoria, Bolsonaro foi ao banco sacar dinheiro para comprar carne e carvão. Ele fará um churrasco para assessores e segurança, disse sua equipe.

FolhapressPatrícia Pasquini e Italo Nogueira