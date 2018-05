Bolsonaro não sabe ouvir crítica, então desrespeita, afirma Alckmin

No dia seguinte em que bateu boca com o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB) voltou a criticar o oponente na disputa eleitoral.

"Ele não sabe dialogar. Não sabe ouvir crítica. Então, desrespeita as pessoas", afirmou Alckmin nesta quinta-feira (24), em São Paulo.

O pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (Foto: Divulgação)

"O que o Brasil precisa é de diálogo. Porque quem for eleito presidente da República vai ter que dialogar para poder fazer avançar um conjunto de reformas de que o país precisa", disse o tucano.

Na quarta, em sabatina realizada pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT, o tucano apontou a convergência entre votos de Bolsonaro e do PT, chamando-o de representante do atraso e do corporativismo.

Bolsonaro contra-atacou nas redes. "Geraldo Alckmin me rotula de atrasado por meus votos no passado. Um dos votos que mais me orgulha foi o contra a reeleição de FHC. Não aceitei a propina do seu partido, PSDB. Estou aguardando alguém da sua laia me chamar de corrupto", disse o deputado.

Nesta quinta, em palestra promovida pela revista Exame, Alckmin disse que, neste período de pré-campanha eleitoral, a cobertura da imprensa é "só fofoca", embora tenha usado, ele próprio bem como Bolsonaro, as redes para trocar acusações.

O tucano admitiu que "todo mundo gostaria de ter pesquisa mais alta", referindo-se ao desempenho empacado na intenção de voto.

Mas disse ter confiança de que chegará ao segundo turno, já que o eleitor, primeiro, encanta-se com quem se diz "contra tudo" e, depois, opta por "quem vai cuidar do seu dinheiro".

FolhapressThais Bilenky