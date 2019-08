Bolsonaro ficará 3h em Paraníba; Luís André estima cerca de 50 caravanas

O vereador Luís André, presidente do diretório do PSL no Piauí, deu detalhes da programação da visita do presidente Jair Bolsonaro a Parnaíba na próxima quarta-feira, dia 14 de agosto. O parlamentar da capital foi entrevistado no telejornal O DIA News 1ª edição nesta segunda-feira (12).

O presidente passará cerca de 3 horas em Parnaíba, e deve vir acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, dos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e da Agricultura, Tereza Cristina.

"Estivemos na última sexta-feira em Parnaíba, com o prefeito Mão Santa, e pegamos o cronograma da visita do presidente Jair Bolsonaro. Lá ele chega às 9 horas, no Aeroporto João Silva Filho. Em seguida, às 9h20, ele fará um sobrevoo, com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o prefeito Mão Santa, para conhecer os tabuleiros litorâneos, e logo após, às 10 horas, ele participa da solenidade cívica pela emancipação, dos 175 anos da cidade Parnaíba, e às 11 horas será inaugurada a escola militar com o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro", detalha.

O vereador Luís André (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Segundo Luís André, estão sendo organizadas caravanas de cerca de 50 municípios piauienses, em direção à Parnaíba, com apoiadores, correligionários e políticos que apoiam o presidente. "Vários prefeitos confirmaram caravanas, haverá uma grande militância, e acreditamos que será uma festa com mais de 20 mil pessoas para esperar o presidente", afirma Luís André.

A programação de Bolsonaro na cidade do litoral piauiense deve ser curta. Ao meio-dia a comitiva presidencial já deve estar de volta ao Aeroporto Internacional de Parnaíba Prefeito Dr. João Silva Filho, pois precisa estar às 15h em Brasília.

Após a partida de Bolsonaro, a programação do aniversário de Parnaíba prossegue, com a solenidade de denominação de via pública em homenagem ao General João Baptista Figueiredo. A deferência a um dos presidentes que comandou o país durante o regime militar é uma tentativa de Mão Santa de agradar Bolsonaro, conhecido por fazer defesas ostensivas dos governos militares.

O trecho que receberá o nome do general vai da rotatória da Avenida Dr. João Silva Filho com a Avenida Francisco Borges dos Santos até o Portinho.

Às 14 horas haverá a inauguração do Centro de Especialidades em Saúde (CES), na Rua Anhanguera, s/n, bairro Piauí. E às 19 horas acontece a abertura da 38ª Exposição Agropecuária na Avenida Rosápolis, bairro Igaraçu.

Convite ao Palácio de Karnak



Ao ser questionado se a governadora em exercício, Regina Sousa (PT), foi convidada para participar da programação da visita de Bolsonaro a Parnaíba, o vereador Luís André tentou tergiversar, mas afirmou que "não seria conveniente".

"Eu não posso confirmar com toda certeza [se não houve o convite], mas claro que ter uma solenidade com um governador do PT e com o Bolsonaro, que sempre bate forte [no PT], talvez seja inconveniente. Mas a gente está pensando é nas melhorias que ele vem trazer para a cidade de Parnaíba. E eu soube que vai haver vários prefeitos, a bancada federal do Piauí, vereadores da capital, além da militância do nosso partido", conclui Luís André.

Cícero Portela