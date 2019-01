Bolsonaro faz cirurgia e Mourão assume a presidência por 48 horas

O presidente Jair Bolsonaro chegou às 10h34 deste domingo (27) ao Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. O avião do presidente pousou em São Paulo às 10h.

Fazem parte da comitiva de Bolsonaro, que não falou com a imprensa na sua chegada, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, e o seu porta-voz, general Otávio Santana do Rêgo Barros. O presidente se interna para iniciar os preparativos da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal a que se submeterá na manhã desta segunda (28).

Segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que o acompanha, o procedimento será feito sob anestesia geral e deve levar cerca de três horas.

Ele diz que o presidente permanecerá internado no hospital por pelo menos dez dias. O vice Hamilton Mourão assumirá a Presidência durante a cirurgia e nas 48 horas após o procedimento.





