Bolsonaro deixa Davos após participar do Fórum Econômico Mundial

O presidente Jair Bolsonaro deixou o hotel em que estava hospedado em Davos pouco antes das 16h (horário local, 13h em Brasília) desta quinta (24).

Ele segue com uma comitiva de ministros e assessores para Zurique, de onde deve decolar para Brasília por volta das 18h (15h no Brasil). A chegada no Brasil está prevista para a manhã de sexta (25).

Estão na delegação que veio ao Fórum Econômico Mundial Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Paulo Guedes (Economia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência).

O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) fica em Davos até sexta para participar de mais reuniões bilaterais.





Folhapress