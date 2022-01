Bolsonaristas do Piauí cobram “coerência” na definição do novo presidente no estado

Lideranças ligadas ao presidente Jair Bolsonaro no Piauí cobraram coerência do PL na definição do novo comandante da legenda no estado. Nos últimos dias se especulou que o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, pudesse assumir o controle da sigla indicando o filho, Pessoinha, para assumir o posto. Em crise devido a denúncias de corrupção e dificuldades na gestão, Pessoa enfrenta muita rejeição na capital, para alguns Bolsonaristas a sua ascensão ao comando do PL poderia prejudicar o futuro de Bolsonaro no Piauí.



Uma das vozes que mais representam Bolsonaro no estado, o Major Diego Melo, explicou que esperam coesão na definição do futuro do PL e cobrou que os esquerdistas que ainda estejam no partido saiam da sigla. “Tivemos uma conversa do Prefeito de Teresina com líderes do PL , ele já disse que não quer ir para o PL e que teria um plano B. Eu entendo que cada um tem buscar a sua coerência do discurso com a prática, nesse momento eleitoral, diante das circunstâncias, temos que conversar com todos. Com muita prudência vamos construir essa plataforma eleitoral com candidatos coerentes”, afirmou.

Major Diego ratificou sua intenção em ser candidato a deputado federal e demonstrou confiança na chapa proporcional desenhada no estado. “Estamos acompanhando com naturalidade esse processo, entendo que o partido agora está colocando o trem nos trilhos, temos vários nomes que querem vir para o partido do presidente, outros que por ser vinculados a esquerda vão sair, tudo vai ser decidido em março, todos nós bolsonarianos estamos aguardando. Estou a disposição para ser candidato a deputado federal e não tenho dúvida que vamos eleger um candidato federal no Piauí”, concluiu o militar.

FOTO: Elias Fontenele/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no