BNB investiu R$ 3,4 bilhões no Piauí em 2017

O Banco do Nordeste investiu R$ 3,4 bilhões no Piauí no ano de 2017, sendo R$ 2,3 do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste o restante dos programas de microcrédito urbano, rural, entre outros. Os números estão nas demonstrações financeiras apresentadas ontem (22) pela instituição em Fortaleza. Em 2017, o lucro líquido da instituição alcançou R$ 668,1 milhões. Já em relação ao lucro operacional o valor foi de R$ 1,1 bilhão, 160% maior que o registrado no ano anterior, quando o lucro obtido pela instituição foi de R$ 442,4 milhões.

Ao O DIA, o presidente do BNB, Romildo Rolim, afirmou que comemora os resultados porque mais importante que os lucros, é a quantidade de financiamentos realizados e a população beneficiada com os recursos. Ele informou que o banco contratou R$ 26,4 bilhões em projetos de financiamentos em toda sua área de atuação.

Destes, foram R$ 15,9 bilhões foram oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), sendo R$ 12 bilhões voltados para os setores rural, industrial, agroindustrial, turismo e comércio e serviços. Outros R$ 3,65 bilhões foram direcionados a projetos de Infraestrutura e refletem a estratégia adotada pelo Banco do Nordeste com a criação de linha de crédito específica para o setor, o FNE Infraestrutura.



Info: O Dia

O Banco do Nordeste também aumentou o número de contratações de projetos de financiamentos. Foram 582.867 realizadas em 2017, direcionadas a produtores rurais, empreendedores individuais, entre outras empresas. Em discurso, o presidente Romildo Rolim ressaltou que a região passa por momentos desafiadores tanto em relação a economia nacional, quanto a seca que castiga a região nos últimos anos.

"Esse resultado independeu da continuidade da seca na Região e do cenário econômico desafiador, evidenciando a importância de um banco de desenvolvimento no financiamento às atividades produtivas em todos os 1.990 municípios de onze Estados (Nordeste, norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo)", disse o presidente do BNB, Romildo Rolim, em palavra divulgada no Relatório da Administração da empresa.

O presidente acrescentou ainda que todos os investimentos na ordem de R$ 30 bilhões estão confirmados para este ano na região.

João Magalhães - Jornal O Dia