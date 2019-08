BNB aplicou R$ 1,3 bilhão no Piauí nos seis primeiros meses de 2019

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou, através de 272 mil operações de crédito contratadas entre os meses de janeiro e junho deste ano, um total de R$ 1,3 bilhão. Deste montante, o microcrédito foi o segmento responsável pela maior parte dos contratos, com R$ 655,4 milhões, é o que revela dados da instituição financeira.

Para o presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, estes números estão relacionados ao propósito de tornar o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operado exclusivamente pela instituição, cada vez mais relevante para sua área de atuação, que inclui os estados nordestinos, o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.



O presidente do BNB comentou os números de balanço parcial - Foto: Divulgação



“Muito mais que números, o importante é o impacto positivo que cada uma das linhas de crédito e das políticas de desenvolvimento promove, com geração de emprego, renda e qualidade de vida para milhões de pessoas", declarou Romildo, que destacou esse resultado como um reflexo do nível de comprometimento da instituição.

Segundo o presidente, a precisão é que o Banco do Nordeste feche o ano com quase R$ 39 bilhões investidos na economia nordestina, R$ 27,7 bilhões provenientes de recursos do FNE e R$ 11 bilhões destinados ao microcrédito urbano, por meio do Crediamigo

Breno Cavalcante - Jornal O Dia