Bloco de oposição vai anunciar voto no início da próxima semana

O bloco da oposição deve mesmo votar unido na eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, marcada para o próximo dia 01 de fevereiro. O deputado Gustavo Neiva (PSB) reafirmou nessa quinta-feira (24) que as tratativas entre os parlamentares do bloco continuam, e que o grupo deve fazer o anúncio oficial da posição no início da próxima semana.

“O bloco da oposição vai votar unido. Já tivemos algumas conversa, e nesse final de semana iremos fazer as últimas tratativas, para que a gente possa unificar o discurso. No começo da próxima semana, estaremos anunciando o candidato que vamos apoiar. A ideia é que possamos marchar unidos”, afirmou.



Deputado Gustavo Neiva diz que apesar de pequena, a oposição terá uma atuação muito qualificada. Foto: Elias Fontinelle/ODIA



Nos bastidores, o voto do grupo, que deve ser composto por Gustavo Neiva (PSB), Marden Meneses (PSDB), Evaldo Gomes (SD) e Teresa Brito (PV); é dado como certo para o atual presidente, Themistocles Filho. Apesar disso, Gustavo Neiva prefere não antecipar a posição oficial. “Não quero antecipar nada. As conversas estão bastante antecipadas, e temos o compromisso de fazermos o anuncio conjuntamente”, explicou o parlamentar.

Comissões

O bloco oposicionista também espera alcançar espaços importantes nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. O deputado Gustavo Neiva (PSB) afirmou que, apesar de pequena, a oposição deve continuar atuando de forma incisiva, para fiscalizar as ações do governo do estado.

“A oposição ficou menor, e agora conta com um membro de cada partido. A agente vai formar esse bloco, visando ter maior espaço nas comissões. Apesar de estar reduzida, é uma oposição qualificada, e , certamente, iremos continuar o nosso trabalho, de fazer uma oposição com responsabilidade, visando, acima de tudo, zelar pelo interesse do estado do Piauí”, destacou Gustavo Neiva.

Natanael Sousa