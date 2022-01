Berger diz que Jussara Lima está praticamente definida para suplência ao senado governista

O líder do prefeito na Câmara, o vereador Renato Berger (PSD) revelou em entrevista na manhã desta terça (18) que acredita estar praticamente definido o nome da esposa do deputado federal Júlio César, Jussara Lima, para a cadeira de suplente ao senado na chapa majoritária. Jussara é ex-vereadora e além de esposa de Júlio César também é mãe do deputado estadual Georgiano Neto.



Renato Berger negou que tenha a possibilidade de ser suplente ao senado e confirmou que se reunirá com Júlio César nos próximos dias. O parlamentar praticamente confirmou Jussara para o cargo. "Fico satisfeito em ver meu nome citado, estou a pouco tempo no partido, não creio que o meu nome será colocado. Amanhã nós teremos uma conversa, tenho a impressão que já foi definido o nome, pelo que eu ouvi é a doutora Jussara. Ela foi vereadora e é esposa do deputado, temos um carinho e um respeito por ela", relatou o vereador

O anúncio, de acordo com informações de bastidores, deve ocorrer em Abril, junto com a definição da chapa majoritária que terá a dobradinha Fonteles x Themístocles.

