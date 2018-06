BC e Tesouro atuam para conter volatilidade do dólar

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta quinta-feira (7) que o Tesouro e o BC estão atuando em conjunto, de forma coordenada, para conter a volatilidade do dólar.

"O Banco Central tem atuado no mercado de câmbio, e o Tesouro tem olhado o mercado de juros para reduzir a volatilidade. Estamos atuando conjuntamente, de forma coordenada", disse o ministro.

De acordo com Guardia, atualmente o Tesouro Nacional tem uma posição confortável, o que ajuda a reduzir o risco de mercado.

"O Tesouro tem uma posição muito confortável, um colchão de liquidez que permite que não agregue risco e contribua para reduzir o risco do mercado. O Tesouro tem feito isso por meio de leilões de recompra", disse.

Para o ministro, a situação atual do Brasil é distinta do que ocorria no passado.

"O BC tem monitorado o movimento do câmbio, temos feito algumas intervenções, o câmbio é flutuante. Hoje o Brasil é credor líquido em dólar, o que é diferente do passado. Antes quando o dólar desvalorizava piorava a situação fiscal, isso não acontece hoje."

Folhapress