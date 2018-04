Barbosa nega decisão sobre candidatura, mas comemora resultado em pesquisa

Em sua primeira declaração desde que se filiou ao PSB, o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa (PSB) afirmou nesta quinta-feira (19) que ainda não decidiu sobre se será candidato ao Planalto em outubro.

Apesar disso, na chegada à reunião de apresentação ao partido, em Brasília, ele disse considerar "muito bom" o resultado da última pesquisa Datafolha. Nela, o ex-ministro tem entre 9% e 10% das intenções de voto.

O ministro Joaquim Barbosa (Foto: Nelson Jr. / Arquivo SCO STF)

"Para quem não frequenta ambientes públicos, órgãos públicos, quem não dá entrevista, quem leva uma vida pacata, tá muito bom, né?", disse Barbosa.

Questionado sobre ser ou não candidato, o ex-ministro disse que ainda "falta muito" para a decisão e que está apenas conhecendo a sigla nesta quinta.

Avesso a entrevistas, Barbosa tentou despistar a imprensa na chegada à sede do partido e acabou ignorando homenagem preparada para ele pelo movimento negro do PSB na entrada principal do prédio.

Ele deu a volta pelo caminho contrário ao que estavam os veículos de comunicação e os militantes do partido que o esperavam com cartazes e pétalas de rosas vermelhas e amarelas -cores do PSB.

"A gente fez um material muito lindo para receber o senhor", disse a secretária-geral da Negritude Socialista, Valneide Nascimento ao ministro, que abordou no caminho.

"Eu tenho horário", disse Barbosa. "Eu vejo quando sair, eu tenho um objetivo agora."

FolhapressAngela Boldrini e Gustavo Uribe