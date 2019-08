Banco do Brasil anuncia que superintendência será mantida no Piauí

A direção nacional do Banco do Brasil decidiu manter a superintendência da instituição no Piauí. O anúncio foi realizado na tarde desta terça-feira (20), após um encontro com representantes da bancada federal do Piauí, no gabinete do senador Ciro Nogueira (Progressistas).

Com a decisão, a mudança da superintendência para o Maranhão, prevista no pacote de medidas para readequação institucional anunciado no final de julho, está descartada.

“Foi um resultado muito positivo. Eles nos asseguraram que a superintendência não sai do Piauí e deve ter algumas ações ampliadas no estado”, informou Ciro Nogueira.

O anúncio foi realizado na tarde desta terça-feira, após um encontro com representantes da bancada federal do Piauí (Foto: Divulgação/Ascom)



A bancada federal do Piauí também solicitou uma maior agilidade na reabertura de agências bancárias que foram alvo de ações criminosas nos últimos meses.

“Levamos uma proposta muito grande no que diz respeito à demora na reabertura de agências que foram vítimas de assalto, o que acaba prejudicando muito a população. Ficaram de nos levar um estudo sobre isso e um cronograma para discutir o tema em uma segunda reunião”, disse.

Além de Ciro, participaram da reunião com os representantes da direção do Banco do Brasil o senador Marcelo Castro e os deputados Assis Carvalho, Júlio César, Margarete Coelho, Iracema Portella, Flávio Nogueira e Atila Lira.

Natanael Souza