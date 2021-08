Bancada piauiense rejeita por 7 x 3 o voto impresso; veja quem votou contra

Por ampla maioria a bancada federal do Piauí colaborou com o arquivamento da PEC do Voto Impresso, rejeitada no Plenário da Câmara Federal já no fim da noite da última terça (10). O projeto que determinava a impressão de “cédulas físicas conferíveis pelo eleitor” precisava de 308 votos favoráveis dos deputados e obteve apenas 229 votos, perdendo por expressivos 79 votos.

Na bancada do Piauí apenas 30% dos deputados apoiaram o projeto, três dos dez parlamentares. Votaram a favor do voto impresso Iracema Portella (Progresssistas), Marina Santos (Solidariedade) e Júlio César (PSD). Já contra a medida foram sete votos; Átila Lira (Progressistas), Fábio Abreu (PL), Flávio Nogueira (Sem partido), Marcos Aurélio Sampaio (MDB), Margarete Coelho (Progressistas), Merlong Solano (PT) e Rejane Dias (PT)



Após a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), agradeceu aos deputados pelo comportamento democrático. “A democracia do Plenário desta Casa deu uma resposta a este assunto e, na Câmara, espero que este assunto esteja definitivamente enterrado”, afirmou.



FOTO: Cleia Viana/Câmara dos Deputado





Com informações da Agência Câmara

