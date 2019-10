Bancada federal vai à Assembleia Legislativa para discutir litígio de terras

Os membros da bancada federal do Piauí vão estar na Assembleia Legislativa na manhã desta segunda-feira (21) para participar das discussões a respeito do litígio de terras envolvendo os estados do Piauí e Ceará. O encontro acontece no Salão Nobre Francisca Trindade, e deve reunir os três senadores e boa parte dos deputados federais do estado.



A iniciativa é do deputado estadual Franzé Silva (PT), presidente da Comissão de Estudos Territoriais da Alepi, que nos últimos meses retomou a discussão a respeito do litigio, reunindo documentos, mapas históricos e pesquisas.

No último mês de setembro, uma audiência pública foi realizada na Alepi com a presença de representantes de diversos órgãos que discutiram o andamento das discussões a respeito do litígio.



O parlamento estadual tem conduzido os trabalhos em busca de solucionar o impasse quanto a área - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O Piauí aguarda a conclusão de uma perícia realizada pelo Exército Brasileiro, que vai determinar com qual dos estados deve ficar o território em disputa.

Os municípios de Luís Correia, Cocal, Cocal dos Alves, Pedro II, São João da Fronteira, Buriti dos Montes e São Miguel do Tapuio poderão ter os seus territórios ampliados, caso a perícia confirme que a área de litígio pertence ao Piauí.

Natanael Souza, do Jornal O Dia