Visando o apoio de deputados e senadores piauienses, o reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Arimatéia Dantas, reuniu-se com a bancada federal piauiense nesta segunda-feira (19) para tratar da alocação de emendas em prol da instituição de ensino, mais especificamente aos serviços voltados à área da saúde.

Uma das demandas apresentadas pelo reitor aos parlamentares diz respeito ao projeto de ampliação dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do setor de cardiologia do Hospital Universitário (HU), de cinco para 15. “Para isso precisamos de recursos, e com a situação que a Universidade está hoje não temos orçamento suficiente para este investimento, precisamos então desse apoio com a colocação de emendas, para podermos realizar essas obras”, explica Arimatéia.

Bancada federal piauiense discute destinação de emendas para UFPI . (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



Além disso, tratou-se também sobre a expansão e melhorias para o curso de medicina do campus universitário de Picos. “Precisamos de recursos para que possamos ampliar a estrutura para dar continuidade a oferta de vagas naquele curso”, reiterou o reitor.

O deputado federal Átila Lira (PSB), coordenador da bancada federal piauiense, frisou que o grupo deve se reunir nos próximos dias para definir uma forma de ajudar a UFPI aos respectivos investimentos já para o orçamento do próximo ano, mas reforçou que as demandas também devem ser discutidas junto ao Ministério da Educação (MEC), já que segundo ele, estavam previstos no cronograma de ação da pasta.

“Os investimentos que foram apresentados irão se juntar aos recursos das emendas de bancadas dos parlamentares, mas como falei, temos que trabalhar isso junto ao MEC para que ele também se comprometa com uma parte desses recursos, pois eles eram parte do plano do ministério que já estavam em andamento, mas houve um colapso administrativo e econômico que levou a esses problemas na UFPI”, disse o deputado. Também participaram do encontro o senador Elmano Férrer (PODE), os deputados federais Marcos Aurélio Sampaio (MDB), Margarete Coelho (PP) e o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), Themistocles Filho (MDB).

Adriana MagalhãesBreno Cavalcante