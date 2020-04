Bancada federal piauiense destina mais de R$ 78 milhões para saúde do estado

Deputados e senadores que integram a bancada do Piauí no Congresso Nacional destinaram R$ 78,4 milhões em emendas para serviços na área de saúde do estado. O recurso, com previsão orçamentária impositiva, deve ser disponibilizado para auxílio no enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus (Covid-19).

"Esse montante foi destinado com carácter de urgência para ajudar no combate ao coronavírus no estado. Esse valor irá ajudar na compra de materiais importantes como equipamentos de proteção individual, respiradores, máscaras, álcool em gel", explicou o deputado Átila Lira (Progressitas), coordenador do grupo.



Os recursos vão ajudar a combater os efeitos do novo coronavírus no Piauí - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Deste total, R$ 58 milhões serão alocados ao Piso da Atenção Básica (PAB), responsável pelo financiamento de estratégias realizadas no âmbito da atenção básica. O valor restante, pouco mais de R$ 20 milhões, destina-se ao Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), e inclui incentivos de custeio aos fundos de saúde dos estados e municípios.

Além da verba de bancada, o estado também será contemplado com outros R$ 180,1 milhões, referente à emendas individuais de deputados e senadores, destinadas para incrementar e promover ações de prevenção e enfrentamento à pandemia.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia