Avaliada em R$ 49 milhões,PMT conclui nova licitação da galeria da zona Leste

A Prefeitura de Teresina concluiu ontem (18) pela terceira vez, uma licitação para o sistema de drenagem integrado do bairro São Cristóvão, conhecido como galeria da zona Leste. A obra, orçada em R$ 49,9 milhões e esperada há anos pela população, é apresentada como solução para os problemas de drenagem urbana de vários bairros da região. O processo licitatório foi concluído pela Central de Licitações da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura, e teve a Construtora Sucesso como vencedora.

Os recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal, através do Ministério das Cidades, com contrapartida da Prefeitura de Teresina, responsável pela execução da obra. Segundo a coordenação da Central de Licitações, o processo já foi encaminhado para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano da zona Leste (SDU/Leste), que fica responsável por entrar em contato com a empresa para iniciar as obras.



Foto: Moura Alves/O Dia

O superintendente executivo da SDU/Leste, engenheiro Angelo Cavalcante, ressalta que a obra representa um avanço para solucionar os graves problemas enfrentados pela população da zona Leste no período de chuvas. “Por ser uma obra de grande complexidade, as empresas anteriores tiveram dificuldades na execução. No entanto, estamos confiantes com essa fase da licitação concluída na Sema”. Duas construtoras abandonaram as obras devido às dificuldades para tocar os serviços.

No momento, segundo Cavalcante, a Superintendência está encaminhando a licitação à Caixa Econômica Federal para que o órgão tome ciência do parecer e certifique o procedimento licitatório. “Nossa intenção é continuar a obra de forma programada e entregá-la como solicitado pela comunidade”, explica o engenheiro. A obra foi iniciada pela primeira vez em outubro de 2012, avaliada em R$ 28 milhões.

João Magalhães - Jornal O Dia