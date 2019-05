Átila Lira nega distanciamento do governador Wellington Dias

O deputado federal Átila Lira (PSB) está buscando uma reaproximação com o governador Wellington Dias(PT). O parlamentar, que nas duas últimas eleições fez parte do bloco de oposição, diz que sempre teve uma boa relação com o chefe do executivo e que o momento exige a união de forças em prol do bem do estado do Piauí.



“Eu já sou próximo, não precisa aproximação. Me dou muito bem com ele [Wellington] e estamos juntos para enfrentar essa dificuldade. O país está enfrentando uma recessão muito grande, essa parada de emprego, de novos negócios, angustia a todos, e o estado do Piauí é vulnerável demais. Nós todos somos cobrados, precisamos trabalhar juntos, porque só assim melhoramos a situação do Piauí”, afirmou.

Atualmente, Átila Lira desempenha a fundação de coordenador da bancada federal do Piauí e tem sido um dos responsáveis pela articulação política entre os membros do governo federal e governo do estado do Piauí.

Filiação partidária

O deputado Átila Lira também está prestes a deixar o PSB. O parlamentar garante que vai votar a favor da proposta de Reforma da Previdência, apesar de contrariar o seu partido, que fechou questão contra a matéria. A tendência é que o piauiense seja expulso da sigla, ficando livre para buscar uma nova filiação partidária.

“Tenho muita simpatia pelo DEM”, afirmou Átila, ao ser questionado sobre a sua futura filiação partidária.





