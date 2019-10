Átila Lira diz que crise no PSL dificulta governabilidade

O coordenador da bancada federal do Piauí, Átila Lira (Progressistas), avalia que os recentes desentendimentos envolvendo membros do PSL têm reflexos diretos na governabilidade da gestão de Jair Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar piauiense, um dos decanos da Câmara Federal, cabe ao próprio presidente da República intermediar o diálogo e buscar a solução do conflito.



“Isso é lamentável, um desentendimento dessa natureza, frente aos problemas que estamos enfrentando com a economia e com projetos importantes em andamento. Creio que isso é um desentendimento dentro do próprio partido do presidente e que ele tem que procurar resolver. São coisas inaceitáveis”, avaliou Átila Lira.



Deputado lamenta que com problemas graves na economia, classe política não se entenda - Foto O Dia



Ainda de acordo com o coordenador da bancada federal do Piauí, apesar de ter maioria na Câmara e no Senado, o governo de Jair Bolsonaro vem enfrentando dificuldades para articular a aprovação de matérias no legislativo, por conta da falta de uma unidade em sua base. “Isso tudo faz falta na hora de aprovar um projeto do governo”, avaliou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia