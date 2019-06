Átila Lira admite possibilidade de trocar PSB pelo Democratas

Destoando do posicionamento do PSB no Congresso Nacional em relação ao governo federal, o deputado Átila Lira (PSB) nunca escondeu a insatisfação com a sigla e admitiu, em entrevista a imprensa local nesta sexta-feira (31), que pode deixar a legenda e ingressar nos quadros do Democratas (DEM).



“É uma possibilidade [...] Eu tenho uma ligação hoje muito grande com o DEM, com o Heráclito e com o Rodrigo Maia. É um partido que me alinha, do ponto de vista de pensamento”, declarou o parlamentar, que inclusive esteve na convenção nacional do Democratas, que aconteceu na última quinta-feira (30) em Brasília.

O parlamentar diz que tem um pensamento que combina com o DEM, além de ter amigos na sigla (Foto: Assis Fernandes/O DIA)

Átila, que coordena a bancada federal piauiense, aguarda o aval da Justiça Eleitoral para oficializar a troca partidária sem prejuízos ao mandato, o que só deve acontecer no próximo ano, quando abre a janela para mudanças de legenda. Ele assegura que a possível ida ao Democratas, que faz oposição ao governador Wellington Dias (PT), não prejudicará sua relação com o Executivo estadual.

“Não vou me integrar a questão de ser governo estadual, eu o ajudo. Não sou homem que vou atrás de participar de governo, sou coordenador de bancada e deputado federal, e vou ajudar, com os demais parlamentares, o governo do Estado.”, reforçou o deputado.

Entretanto, Átila fez questão de ressaltar que, nas eleições municipais de 2020 estará no mesmo palanque do prefeito Firmino Filho (PSDB), que tentará eleger seu sucessor. Na questão política municipal nós temos uma ligação muito grande com o Firmino”, finalizou.

Breno Cavalcante e João Magalhães - Jornal O Dia