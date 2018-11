Assumir cargo público 'não faz parte do meu projeto político', afirma Sérvio

O empresário Fábio Sérvio, presidente do PSL no Piauí, afirmou em entrevista ao jornal O DIA que não tem a ambição de assumir o comando de entidade ou órgão federal no Piauí durante o governo do seu correligionário Jair Bolsonaro.

Sérvio considera que ainda é muito cedo para tratar sobre essa questão, tendo em vista que nem todos os titulares de ministérios no governo Bolsonaro foram anunciados.

"Eu não tenho interesse. Não faz parte do meu projeto político exercer um cargo nesse momento. O cargo público que eu pretendo exercer um dia é um cargo eletivo. Eu não tenho, neste momento, interesse [em assumir um cargo federal no Piauí]. É natural que num processo de renovação no país, o partido seja ouvido com relação a alguns cargos federais. Mas antes disso, antes de estar preocupado com a nomeação para cargos federais, é preciso estar preocupado com um projeto de estado para o Piauí, que passa por esses cargos federais. Então, a gente está levantando informações, projetos que ficaram no meio do caminho, nesses órgãos que são importantes, para poder discutir isso. É o que a gente está fazendo em Brasília neste momento", afirmou Fábio Sérvio.

O empresário também ressalta que a nomeação para o comando de órgãos públicos no governo de Bolsonaro deve priorizar a "tecnocracia", em detrimento dos critérios políticos, que sempre pautaram a maior parte das indicações de gestores na administração pública no Piauí e no restante do país. "Vai ter enxugamento da máquina pública e há uma prioridade com relação à tecnocracia, e a gente tem tido um diálogo com alguns órgãos, pra entender como está a situação de cada área. Isso tudo é muito importante", afirma.

Cícero Portela