Assis diz que Firmino recuou em estratégia de comparar gestões

O presidente estadual do PT, deputado federal Assis Carvalho, afirmou que o prefeito Firmino Filho (PSDB) mudou o discurso crítico e passou a evitar comparações entre os modelos administrativos do governo estadual e o Palácio da Cidade. De acordo com Assis, a mudança de comportamento no grupo do prefeito era algo esperado, uma vez que já representava prejuízos políticos.

“Acho que o prefeito já recuou quando ele percebeu que estava perdendo tempo com isso [comparações]. É uma coisa sem sentido. Só faria uma coisa dessa quem tem inexperiência política, e eu não posso deixar de reconhecer que o prefeito tem uma boa experiência. Mas toda experiência uma dia erra, e ele errou na estratégia e já mudou o discurso”, avaliou o presidente estadual do PT.



O deputado avalia que o PT precisa mostrar o que fez de investimentos por Teresina - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Os atritos entre membros e aliados dos governos estadual e municipal têm marcado a pré-campanha dos candidatos que vão disputar o comando do Palácio da Cidade no próximo mês de outubro. Um dos momentos marcantes do embate aconteceu quando o prefeito Firmino Filho desafiou os candidatos da base aliada do governo Wellington Dias a realizarem a comparação entre os dois modelos administrativos.

“Eu até estava tentando que eles continuassem isso, estava adorando essa comparação, mas eles recuaram, e se eles recuam é porque perceberam que perderiam o debate. Nenhum partido fez por Teresina o que o PT fez”, disparou Assis Carvalho.

Natanael Souza, do Jornal O Dia