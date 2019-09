Assis Carvalho conquista maioria de delegados do PT em eleição

O deputado federal Assis Carvalho (PT) deve ser reeleito para a presidência do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores. Em uma disputa marcada por acirramentos e troca de farpas, o atual presidente conseguiu eleger nesse domingo (08) a maioria de delegados contra a chapa adversária, encabeçada pelo vereador Edilberto Borges, o Dudu. A disputa aconteceu em Teresina e em outros 210 municípios, onde os filiados foram às urnas para escolher os novos presidentes dos diretórios municipais.

Assis diz que PT está chegando a 100% dos municípios do Piauí - Foto: Jailson Soares/O Dia



Ao comentar o resultado, Assis Carvalho agradeceu o apoio da militância e prometeu continuar trabalhando pelo crescimento do PT no estado do Piauí. “Vamos continuar fazendo o partido crescer. Estamos chegando a 100% dos municípios do estado do Piauí. Só posso agradecer a Deus e à confiança do nosso partido, que tem crescido nesses últimos anos no estado do Piauí e vai crescer ainda mais”, disse Assis.

Assis Carvalho, que representa a corrente interna ‘Unidade na Luta’, deve ter seu nome homologado para um mandato de quatros anos durante o congresso estadual do Partido dos Trabalhadores, que acontece nos dias 19 e 20 de outubro.

Natanael Souza, do Jornal O Dia