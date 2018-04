Assessor parlamentar que trocou figurinhas na Alerj é exonerado

Um dos assessores parlamentares que aparece em um vídeo trocando figurinhas do álbum da Copa do Mundo da Rússia durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) foi exonerado. O vídeo do episódio, que aconteceu nesta quarta-feira (4), viralizou na internet.



Assessores de deputados foram flagrados trocando figurinhas durante sessão na Alerj (Foto: Reprodução/Internet)



Em nota, o deputado Carlos Osorio afirma que considera esse tipo de comportamento inadequado e inaceitável e que o assessor parlamentar envolvido no caso já foi identificado e exonerado do cargo. O outro homem que aparece nas imagens é o assessor parlamentar do deputado Tio Carlos (SDD). A assessoria de imprensa de Tio Carlos também informou que o assessor parlamentar será exonerado.

Ao G1, a Alerj informou que o comportamento "não é justificável". O outro homem que aparece nas imagens é o assessor parlamentar do deputado Tio Carlos (SDD).

