O Colegiado de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste (ParlaNordeste) divulgou uma carta repudiando as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). O documento é assinado pelos chefes dos legislativos dos nove estados do Nordeste, incluindo o presidente da Assembleia do Piauí, Themístocles Filho (MDB).

Assembleias assinam carta de repúdio a declarações de Bolsonaro. (Foto: Elias Fontenele/ODIA)



No documento, os parlamentares reagem à fala do presidente da República, que na última sexta-feira (19) fez duras críticas ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) e utilizou uma expressão considerada preconceituosa ao se referir à região Nordeste.

“Desses governadores ‘de Paraíba’, o pior é o do Maranhão. Não tem que ter nada para esse cara”, disse Bolsonaro. Para os deputados do Nordeste a fala de Bolsonaro é "preconceituosa”. Eles afirmam que não vão aceitar qualquer tipo de retaliação aos noves estados da região, e seus respectivos gestores. “[...] lutaremos contra todo tipo retaliação em função de diferenças políticas ou preconceito. Exigimos respeito e não abriremos mão do cumprimento dos deveres do Governo Federal para com a n

Natanael Souza