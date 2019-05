Assembleia vai iniciar discussão sobre orçamento de 2020

A Assembleia Legislativa vai iniciar esta semana a discussão a respeito do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) de 2020. A informação foi confirmada pelo deputado Franzé Silva (PT), vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação. De acordo com o parlamentar, todos os deputados vão ser comunicados do cronograma de tramitação da LDO, através de ofício.



“Dia 29 de maio, nós iremos fazer a apresentação da proposta de cronograma do projeto na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação”, explicou Franzé Silva.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como finalidade orientar a elaboração e a execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento das empresas estatais. O texto, que é discutido e votado pelo legislativo, compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.

O projeto de lei da LDO é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e deve ser enviado ao Poder Legislativo ainda no primeiro semestre de cada ano.

