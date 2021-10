Assembleia transfere ponto facultativo do dia do servidor para segunda-feira (01)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa baixou um ato transferindo o ponto facultativo do dia 28 de outubro, data comemorativa do Dia do Servidor Público para o dia 1º de novembro, segunda-feira.

O ato já foi publicado no Diário Oficial da Assembleia, assinado pelo presidente, deputado estadual Themístocles Filho (MDB), e pelos deputados Júlio Arcoverde (PP) e Gustavo Neiva (PSB), respectivamente, 1º e 2º secretários da Mesa.



A medida da Mesa Diretora suspende todos os serviços que não sejam considerados essenciais para o funcionamento do Poder Legislativo. Com isso, a sessão da próxima quinta-feira será mantida, bem como o funcionamento dos setores e das comissões.



A decisão da Mesa segue o mesmo protocolo adotado pelo Tribunal de Justiça e pela Prefeitura de Teresina, visando o bem estar dos servidores, que terão um feriado prolongado.



