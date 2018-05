Assembleia suspende tramitação de impeachment de Fernando Pimentel

O pedido de impeachment contra o governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), teve a tramitação suspensa nesta quarta-feira (2) pela Assembleia Legislativa.

O líder do governo, deputado estadual Durval Ângelo (PT), apresentou uma questão de ordem questionando o trâmite do recebimento e o conteúdo do pedido de impeachment.

O pedido de impeachment contra o governador Pimentel foi aceito pela Assembleia na última quinta (26).

Segundo ele, no ato recebimento do pedido pela Assembleia, não houve verificação se os requisitos necessários para a denúncia estavam presentes.

Durval afirmou ainda que o pedido deveria ter sido lido pelo presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB), e não pelo primeiro-vice-presidente, Lafayette Andrada (PRB).

Na questão de ordem, Durval solicita que o pedido de impeachment seja analisado pela Mesa Diretora e que seja declarada sua inépcia.

A Mesa da Assembleia acatou a questão de ordem proposta por Durval e, enquanto analisa o pedido, suspendeu sua tramitação na Assembleia.

Com isso, a formação da comissão especial que iria começar a analisar o caso foi suspensa. Uma reunião da Mesa Diretora marcada para esta quinta (3) que iria deliberar sobre a tramitação do pedido não deve ocorrer.

Enquanto a base de Pimentel espera que a Mesa arquive o pedido, a oposição aposta que a tramitação vai seguir, ainda que com atraso.

